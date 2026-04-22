Обсудили ситуацию в Киеве и Украине: Кличко встретился с госминистром МИД Германии Ганом
В среду, 22 апреля, мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Государственным министром МИД Германии Флорианом Ганом и делегацией представителей бизнеса, которые прибыли вместе с ним.
Об этом городской голова столицы сообщил в своем Telegram-канале.
"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Поблагодарил немецких партнеров за поддержку и помощь — и в борьбе Украины за свою свободу и независимость, и в преодолении энергетического кризиса прошлой зимой", — рассказал Виталий Кличко.
Он отметил гостям, что Европа должна быть готова к вызовам, которые встают перед ней, и к различным возможным сценариям развития событий.
Виталий Кличко подчеркнул, что украинцы должны и в дальнейшем быть сильными и устойчивыми в отстаивании суверенитета и европейского будущего своей страны.
"Для этого очень важна дальнейшая поддержка и усиление помощи наших партнеров", – подчеркнул Виталий Кличко.