Обсудили ситуацию в Киеве и Украине: Кличко встретился с госминистром МИД Германии Ганом

В среду, 22 апреля, мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с Государственным министром МИД Германии Флорианом Ганом и делегацией представителей бизнеса, которые прибыли вместе с ним.

Об этом городской голова столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. Поблагодарил немецких партнеров за поддержку и помощь — и в борьбе Украины за свою свободу и независимость, и в преодолении энергетического кризиса прошлой зимой", — рассказал Виталий Кличко.

Он отметил гостям, что Европа должна быть готова к вызовам, которые встают перед ней, и к различным возможным сценариям развития событий.

Виталий Кличко подчеркнул, что украинцы должны и в дальнейшем быть сильными и устойчивыми в отстаивании суверенитета и европейского будущего своей страны.

"Для этого очень важна дальнейшая поддержка и усиление помощи наших партнеров", – подчеркнул Виталий Кличко.