Обломки упали в пяти районах: в ГСЧС показали новые фото последствий атаки 'Шахедов' на Киев

Ночью четверга, 13 июня, российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на столицу Украины. Защитники сбили все дроны-камикадзе, летевшие на Киев, в то же время в пяти районах произошло падение обломков – есть повреждения и травмированные.

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Был зафиксирован ряд пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали. Пресс-служба ГСЧС показала фото последствий атаки "Шахедов" на город (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, по одному адресу пожарные потушили пожар на балконе пятого этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия пострадали два человека – у них было отравление продуктами горения, но от госпитализации они отказались. Там же спасатели вывели на безопасное расстояние еще одного человека.

По другому адресу, в 25-этажном жилом доме на уровне последнего этажа, произошло повреждение фасада без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, которых госпитализировали в медучреждение.

Еще по одному адресу произошло возгорание в одноэтажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар огнеборцы оперативно ликвидировали.

"Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории. По другим адресам пожаров не было", – добавили в ГСЧС.

На месте происшествия были привлечены 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним: по словам начальника КГВА Сергея Попка, защитники сбили до десятка "Шахедов", которые этой ночью атаковали Киев.

Случаи падения обломков были зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города. Мэр Виталий Кличко заявил, что в Подольском районе во время тушения пожара в многоэтажке обнаружено тело погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки РФ дронами ночью 11 июля силы ПВО сбили "Шахеды", обломки которых нанесли разрушения в Киевской области. В одном из населенных пунктов были повреждены окна и хозяйственные постройки, возникло возгорание травяного настила.

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