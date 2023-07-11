Оккупанты атаковали Киев 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все вражеские дроны. Фото

Ночью 11 июля оккупационные войска РФ во второй раз с начала месяца атаковали с воздуха столицу Украины. Они применили иранские дроны-камикадзе Shahed, которые не достигли своих целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

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Защитники сбили все вражеские ударные БПЛА, летевшие на Киев. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, "Шахеды" оккупанты запускали с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!" – написал он.

Чиновник добавил, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Жителей Киевщины он призвал неуклонно соблюдать правила безопасности.

"Своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!" – заявил Попко.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве ночью вторника длилась час (с 04:25 до 05:26), а в Киевской области – почти два часа (с 03:36 до 05:27). В это время Воздушные силы предупредили об угрозе для Киевщины применения врагом ударных БПЛА. Мониторинговые каналы писали о взрывах, указывая, что ПВО сбивает вражеские цели.

Утром начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов опулировал фото последствий отражения ночной атаки дронов. По его словам, обломки "Шахидов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

"Пострадавшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы и полиция. Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю всех граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июля защитники отбили дроновую атаку России на Киев и область, уничтожив все цели. В столице обошлось без повреждений, а вот в двух районах области из-за падения обломков разрушений получили три частных дома и пострадал житель.

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