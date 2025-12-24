Год назад, если быть точным – 26 декабря 2024 г. Департамент охраны культурного наследия КГГА обязал владельца помещений на Владимирской, 4 демонтировать незаконную надстройку.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Минув рік і результат вражає! Довкола надбудови демонтували зовнішню захисну конструкцію (каркас шатра, що натягується влітку). Втім, найцікавіше мабуть не це, а те що будівля згідно паспорту памʼятки – 4-поверхова. Тобто, "годівничка" на горі – це незаконно надбудована незаконна надбудова на самовільній незаконній мансарді. Пропоную – це занести до Книги рекордів України. Києву є чому пишатися!