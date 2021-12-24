Невероятное 3D-шоу для всей семьи: в Киеве покажут масштабную постановку 'Холодное сердце 2'

В Киеве состоится долгожданная премьера масштабного проекта по мотивам известного мультфильма – театральное 3D-шоу "Холодное сердце-2". Масштабная постановка пройдет 28, 29 и 30 декабря в Доме офицеров. Чтобы все желающие смогли попасть на премьеру, в день будет проходить по два спектакля – в 11:00 и 14:00.

Три сказочных сестры Хельга, Эльза и Анна, верные друзья Олаф, Свен продолжают путешествие по сказочной стране, и с нетерпением ждут зрителей на масштабном театральном шоу.

Героям предстоит попасть в Заколдованный Лес, стать свидетелями многолетнего противостояния народов Эренделла и Нортулндры, встретиться в бою с каменными монстрами, сразиться с духами леса, узнать магическую тайну сестер, а также попасть в пещеру реки Ахтахалан, которая помнит все.

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На пути к приключениям философ-снеговик Олаф и преданный олень Свен, приготовили ряд сюрпризов, которые не только придают увлекательный сюжет постановке, но и прививают любовь к семейным ценностям.

67 персонажей на одной сцене, новые технические решения, 3D маппинг и визуальные эффекты, зажигательная хореография, яркие костюмы, вокальное и актерское мастерство – все это перенесет зрителя в магический мир сказки осеннего Леса.

Масштабная постановка создана профессиональной командой студии "ГреТаАрт" и воспитанниками продюсерского центра "Made in Odessa".