УкраїнськаУКР
русскийРУС

Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью. Фото

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
1,4 т.
Автомобили также будут задействованы для временной эвакуации детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Киев получил два микроавтобуса от немецких благотворителей. Их передала компания Shüco в сотрудничестве с WeAreAllUkrainians.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью
Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью

"Автомобили оборудованы местами для перевозки людей с инвалидностью, в частности тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Их передадут двум городским реабилитационным центрам, где услуги получают около 5 000 детей и взрослых с инвалидностью, 400 из них нуждаются в ежедневном транспортном сопровождении", — написал глава столицы.

Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью
Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью

Кличко добавил, что в случае чрезвычайной ситуации автомобили также будут задействованы для временной эвакуации детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место.

"Благодарю немецких партнеров за эту важную помощь", — поблагодарил мэр Киева.

Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью
Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью
УкраинаКиевавтобусинвалидностьблаготворительностьукраинцыВиталий Кличко
Редакционная политика