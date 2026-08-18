Немецкие благотворители передали Киеву два микроавтобуса для людей с инвалидностью. Фото

Киев получил два микроавтобуса от немецких благотворителей. Их передала компания Shüco в сотрудничестве с WeAreAllUkrainians.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Автомобили оборудованы местами для перевозки людей с инвалидностью, в частности тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Их передадут двум городским реабилитационным центрам, где услуги получают около 5 000 детей и взрослых с инвалидностью, 400 из них нуждаются в ежедневном транспортном сопровождении", — написал глава столицы.

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Кличко добавил, что в случае чрезвычайной ситуации автомобили также будут задействованы для временной эвакуации детей и взрослых с инвалидностью в безопасное место.

"Благодарю немецких партнеров за эту важную помощь", — поблагодарил мэр Киева.