"Не обращал на меня внимания": пассажирка водителя Mercedes, который убил четырех человек в Киеве, рассказала об аварии. Видео

Пассажирка Mercedes, водитель которого в начале июня стал виновником смертельного ДТП в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, рассказала о новых обстоятельствах трагедии. По её словам, тревожные подозрения возникли ещё во время движения, когда у автомобиля внезапно отбилось зеркало заднего вида.

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Несмотря на это, водитель не остановился и продолжил движение, проигнорировав просьбы прекратить поездку. Об этом женщина рассказала в комментарии ТСН.

Новые детали ДТП в столице

5 июня Юлия Волковская вызвала такси, и вскоре к ней подъехал Mercedes, за рулем которого находился водитель Павел Плешивцев. По словам женщины, сначала он произвел на нее впечатление вполне адекватного человека и сам поддерживал разговор во время поездки.

Однако ситуация изменилась после телефонного звонка, когда мужчина взял смартфон в руки и, по словам пассажирки, больше не выпускал его до конца поездки. В то же время он начал стремительно набирать скорость, игнорируя просьбы снизить темп движения.

"Я заметила, что у меня отлетело зеркало с моей стороны. Я говорю: "Что ты делаешь? Остановись", но он на меня не обращал внимания, сознания не терял, никуда не падал. Он держался за руль и не обращал на меня внимания. И тут я уже слышу, как машина бьет, я закрыла глаза и уже торможу телом. Я упала и лежала на асфальте. Сознания ни разу не теряла до операции", – вспомнила пассажирка автомобиля.

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Юлия также отвергла предположение, что водитель мог кичиться перед ней. По ее словам, во время поездки она была сосредоточена на телефоне и даже не сразу осознала, что автомобиль движется на чрезвычайно высокой скорости.

В результате аварии женщина получила многочисленные переломы. Ей сделали операцию, а сейчас она проходит сложный период реабилитации, так как пока не может самостоятельно ходить.

Что предшествовало

5 июня на Чоколевском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и 21-летний лейтенант Денис Будченко.

Кроме того, травмы получили двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице. По факту нарушения ПДД, повлекшего гибель нескольких человек, начато досудебное расследование.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована в Херсонской области.

Как писал OBOZ.UA, 8 июня суд избрал Плешивцеву меру пресечения. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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