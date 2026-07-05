Национальное военное кладбище размыли дожди: на могилах образовались провалы. Видео

В Киевской области после сильного ливня была размыта территория Национального военного мемориального кладбища, где похоронены наши защитники. В результате неблагоприятных погодных условий вода разрушила дороги, а на могилах образовались провалы.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице общественной природоохранной организации Украины КЕКЦ. Там подчеркнули, что место для кладбища было выбрано с грубым игнорированием природных условий.

Экологи заявили о рисках, связанных с подтоплением кладбища

По информации КЕКЦ, сильный ливень 3 июля привёл к серьёзным повреждениям на территории кладбища. Потоки воды двигались в сторону Виты-Почтовой и размыли насыпные дороги, где местами просел асфальт. А непосредственно в зоне захоронений образовались значительные провалы грунта.

После дождя территорию кладбища закрыли для посетителей, а работники начали срочно устранять последствия непогоды. В частности, образовавшиеся возле мест захоронений провалы пришлось оперативно засыпать.

Главные истории дня

"Это уже сложно назвать "обычным проседанием могил". На фото видно не просто оседание грунта, а вымывание насыпного слоя, которым искусственно поднимали этот участок. И самое важное: наибольшие проблемы возникли именно там, где гидрологи предупреждали о рисках из-за неэффективного водоотвода и дренажа", – прокомментировали в КЕКЦ.

В общественной природоохранной организации отметили, что один сильный ливень лишь подтвердил опасения общественности, гидрологов, экологов и профильных специалистов.

Специалисты уже давно предупреждали, что участок для Национального военного мемориального кладбища был выбран без учета природных условий, из-за чего он непригоден для такого объекта.

Экологи также обратили внимание, что впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые сильные ливни. По их мнению, если территорию еще можно закрыть от посторонних глаз, то скрыть саму проблему уже не удастся.

"И это сейчас – всего лишь несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч? Что вы будете делать с водой, провалами, вымытой почвой и потоками, которые уходят в сторону сел? Вам не жаль погибших Героев? А живых людей, которые могут пострадать от последствий ваших решений, – тоже нет?" – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 3 июля, во второй половине дня Киев и область накрыл сильный ливень, местами с градом. Из-за непогоды в ряде населенных пунктов были подтоплены дороги, на ключевых трассах образовались пробки. Больше всего от непогоды пострадали Вышгород и отдельные районы столицы

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!