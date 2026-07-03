Киев и область оказались под водой после долгожданного ливня: дороги превратились в реки. Видео

В пятницу, 3 июля, во второй половине дня Киев и область накрыл сильный ливень, местами с градом. Из-за непогоды в ряде населенных пунктов были затоплены дороги, на ключевых трассах образовались пробки, что существенно затрудняет движение транспорта.

Видео дня

Как сообщают местные Telegram-каналы, больше всего от непогоды пострадал Вышгород, особенно улица Набережная, а также отдельные районы столицы. В сети публикуют видео с последствиями ливня.

В Вышгороде ливень сопровождался градом. На кадрах видны затопленные улицы районного города, по которым "плывут" автомобили, а из канализационных люков бьет вода. Местные жители отмечают, что хуже всего обстоит ситуация на улице Набережной.

Главные истории дня

В Киеве от непогоды пострадали отдельные районы и пригороды. Дороги затопило, и автомобили вынуждены двигаться сквозь значительные потоки воды.

Так, улица Березняковская после дождя превратилась в реку. Также сложная ситуация наблюдается на Одесской трассе в направлении Белой Церкви.

Напомним, еще до начала непогоды в Украинской гидрометеорологической службе предупреждали, что днем 3 июля в Киевской области ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозировали сильный дождь, грозу, в отдельных районах – град и шквалы. В связи с этим был объявлен I уровень опасности.

Между тем синоптики вновь предупреждают жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях в ночь на 4 июля. По прогнозу Укргидрометцентра ожидается сильная гроза, и вновь объявлен I уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 3 июля,западные области Украины также накрыл мощный ливень. В Тернопольской области непогода едва не привела к трагедии. В селе Горинка в Кременецком районе из-за неожиданного подтопления в воде оказались взрослые и трое детей, которых пришлось спасать.

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