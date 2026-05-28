'Наша 'экстренка' работает 24/7': Кличко наградил работников экстренной медпомощи во время заседания Киевсовета. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета наградил 36 работников экстренной медицинской помощи. 27 мая они отмечали свой профессиональный праздник.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что Киевский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, с историей более 120 лет, сегодня один из самых современных в Европе.

"Наша "экстренка" работает 24/7. От вызовов к людям с критическими состояниями до спасения пострадавших от обстрелов. Во время полномасштабной войны медики первыми прибывают на места "прилетов", работают вместе со спасателями. Оказывая помощь киевлянам во время атак один медик погиб, семеро получили ранения", – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что отдельно стоит упомянуть о работе медиков во время длительных отключений света: когда останавливаются лифты, бригадам приходится пешком подниматься на верхние этажи с оборудованием весом до 30 килограммов, стабилизировать пациентов и на руках сносить их по лестнице для госпитализации.

"Спасибо каждому медику – за стойкость, профессионализм и за каждую спасенную жизнь", – резюмировал Кличко.