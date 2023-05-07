Над Киевом во время ночной тревоги сбили российский разведывательный БПЛА

Страна-агрессор Россия ночью 7 мая запустила в сторону столицы Украины разведывательный беспилотник. Во время воздушной тревоги вражеский БПЛА сбили наши силы ПВО.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Оперативная информация о ночной атаке врага появилась в Telegram-канале КМВА после 6 часов воскресенья.

Отметим, что воздушная тревога в Киеве продолжалась еще с предыдущих суток в течение 2 ч. 4 мин. (22:24 – 01:09), а затем еще минуту (01:13 – 01:14). На территории Киевской области – сначала 15 мин. (01:12 - 01:28) и сразу за ней еще 43 мин. (01:29 – 02:12).

Где-то в это время в воздушном пространстве над Киевом был обнаружен вражеский разведывательный БПЛА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", – отметил Попко.

Предварительно, информации о пострадавших или разрушениях в результате обезвреживания российского беспилотника нет, но данные еще уточняются.

Глава КМВА еще раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

"Берегите себя и близких!" – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 мая защитники неба сбили в Киеве беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что над БПЛА было потеряно управление, он мог причинить вред.

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