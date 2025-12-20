Над Киевом летал дрон с российским флагом: в полиции подтвердили инцидент. Фото

20 декабря жители Киева заметили в небе российский триколор. Как выяснилось, неизвестные подняли в небо беспилотник, к которому прицепили флаг страны-агрессора России.

Видео дня

Видео, на котором видно беспилотник с российским триколором, начало распространяться в сети в субботу после обеда. Подробности инцидента выясняют правоохранители.

После резонанса в соцсетях на ситуацию отреагировали правоохранители. Сначала полиция Киева назвала видео фейком.

"Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом – фейк. Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла", – заявили в пресс-службе полиции Киева.

Однако через несколько часов, после дополнительной проверки, пресс-служба полиции столицы таки подтвердила инцидент. В частности уточнили, что неизвестный беспилотник действительно маневрировал в небе над Киевом.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются", – говорится в новом сообщении.

