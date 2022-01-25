В Украине на дороги выехали авто-"фантомы" полиции: как они устроены и какие нарушения будут фиксировать. Видео
Во вторник, 25 января, на дорогах страны начинают работать полицейские автомобили "фантомы". Сейчас это спецавтомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков, которые могут автоматически фиксировать до 50 движущихся целей одновременно.
Особенность системы заключается в том, что приборы без вмешательства сотрудников полиции будут передавать информацию, и нарушитель будет получать штраф. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).
Стоит отметить, что на автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Поэтому "фантомы" могут останавливать автомобили нарушителей. Впрочем, в МВД заверили, что это будет касаться самых дерзких и опасных нарушений ПДД, которых будут замечать инспекторы во время патрулирования. В ведомстве рассказали, что это может быть проезд на запретный сигнал светофора или пересечение двойной сплошной полосы движения.
Также в полиции подробно рассказали, как именно устроены автомобили "фантомы" изнутри. Транспортное средство обустроено камерами спереди и сзади – именно они снимают обстановку на дороге и фиксируют нарушение ПДД. Также записи с этих камер могут быть предоставлены нарушителям в качестве доказательства. В автомобиле имеется еще и радар, собирающий всю подробную информацию об обстановке на дороге.
"На экране отображаются номер автомобиля, дата и время, координаты и скорость. Также при фиксации автомобиля будет определен идентификационный код транспортного средства; скорость, с которой автомобиль ехал; ограничение скорости и показатель превышения. После фиксации данные автоматически будут сформированы и отправлены в центр автоматической фиксации для дальнейшей обработки сотрудниками", – рассказал полицейский.
Замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал в Facebook, что данные спецавтомобили полностью соответствуют законодательству Украины и вправе выполнять свои функции на дорогах. В частности, "фантомы" сертифицированы по модулям В и F, нормированы со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способны фиксировать нарушения ПДД.
В то же время в полиции подчеркнули, что цель внедрения этого новшества не увеличение штрафов, а превенция, ведь 40% всех смертей и травм на дороге связаны именно с превышением скорости.
На сегодняшний день четыре спецавтомобиля-"фантома" уже выехали на дороги. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году – 110.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что присутствие таких авто-"фантомов" поможет снизить аварийность на дорогах страны.
Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.
Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.
P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!