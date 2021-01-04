В Киеве появится водный стадион для подготовки олимпийцев

В Киеве оборудуют Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водно-спортивный стадион на Трухановом острове, а также водный стадион в заливе Оболонь, Киевскую спортивную и реабилитационно-оздоровительную базу олимпийской и паралимпийской подготовки.

Как говорится на странице Генерального плана в Facebook, предусмотрено увеличение емкости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений почти в два раза.

В каждом районе запланированы универсальные спортивные комплексы, а в жилых кварталах (микрорайонах) – помещение для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, включая крытые и открытые бассейны.

Кроме того, будут построены спортивные парки на Днепровских островах и в прибрежных зонах.

В Киеве увеличат количество спортивных комплексов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появится канатная дорога с тремя станциями, одна из них – Труханов остров.