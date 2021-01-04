У Києві з'явиться водний стадіон для підготовки олімпійців

Анна Прийма Кияни 11:37, 4.01.2021 Оновлено: 12:59, 4.01.2021

У Києві обладнають Центр олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивний стадіон на Трухановому острові, а також водний стадіон у затоці Оболонь, Київську спортивну та реабілітаційно-оздоровчу базу олімпійської і паралімпійської підготовки.

Як ідеться на сторінці Генерального плану в Facebook, передбачено збільшення ємності та кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд майже удвічі.

У кожному районі заплановано універсальні спортивні комплекси, а в житлових кварталах (мікрорайонах) – приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, спортивні зали, куди входитимуть криті та відкриті басейни.

Крім того, будуть побудовані спортивні парки на Дніпровських островах і в прибережних зонах.

У Києві збільшать кількість спортивних комплексів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з'явиться канатна дорога з трьома станціями, одна з них – Труханів острів.

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