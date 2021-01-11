На Софійській площі в Києві почали згортати новорічну локацію
У Києві після введення карантинних обмежень вирішили прибрати центральну новорічну локацію на Софійській площі.
Про це OBOZREVATEL повідомили організатори з Folk Ukraine, зазначивши, що до робіт приступили в понеділок, 11 січня.
"Ми починаємо загальний демонтаж локації. Саму ялинку ще не розбирають, але в найближчі дні будемо демонтувати", – розповіли нам.
Відзначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу, продовжували "паломництва" до центральної локації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 грудня 2020 року в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.
Через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни пройшло без традиційного параду і концерту. При цьому не обійшлося без інциденту – через феєрверки сталася невелика пожежа.