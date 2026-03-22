На мосту Патона в Киеве случился прорыв теплосети: часть города осталась без тепла

22 марта в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплосети, из-за этого часть города временно оказалась без тепла. Повреждения уже локализовали, по состоянию на момент публикации, специалисты начинают ремонт.

О ситуации сообщили в КГГА. По данным коммунальщиков, авария произошла около 7:30.

Пока будет продолжаться ремонт, теплоснабжение временно приостановили для жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Тепло в дома киевлян вернут сразу после завершения ремонта.

"Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять верхолазы", – отметили в КГГА.

Напомним, на левобережье Киева вечером в субботу, 21 марта, начались проблемы со светом. Это повлияло также на водоснабжение и движение троллейбусов и трамваев.

мост Патона в Киеве можно и дальше эксплуатировать, однако только при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта. К такому выводу пришли по результатам технического совещания, состоявшегося в начале марта 2026 года.

