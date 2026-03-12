Мост Патона можно эксплуатировать, но есть нюансы: Кличко раскрыл детали

Мост Патона в Киеве можно и дальше эксплуатировать, однако только при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта. К такому выводу пришли по результатам технического совещания, состоявшегося в начале марта 2026 года.

О ситуации с сооружением озвучил в эфире телеканала "Киев" мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что объект, который имеет статус памятника архитектуры местного значения, нуждается в реконструкции.

"Кроме того, по итогам технического совещания, состоявшегося в начале марта 2026 года, подтверждено, что мост можно эксплуатировать – при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта", – заявил он.

Состояние сооружения

Последнее плановое обследование конструкций моста проводили в 2025 году. Работы выполняло общество с ограниченной ответственностью "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского".

Специалисты подтвердили, что мост нуждается в реставрационных работах. В то же время балансодержатель сооружения – коммунальное предприятие "Киевавтодормост" – постоянно контролирует техническое состояние объекта и проводит необходимые работы по его эксплуатационному содержанию.

Иногда эти работы остаются незаметными для водителей. Но они продолжаются постоянно, ведь конструкция моста сложная, а нагрузка на него большая. Именно поэтому контроль и технические осмотры проводят регулярно.

Ограничения движения

На мосту действует ряд транспортных ограничений. В частности, запрещено движение транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Максимальная масса одного транспортного средства не должна превышать 17 тонн. Также установлено ограничение для колонн транспорта – их масса не должна превышать 10 тонн.

Кроме того, сохраняется действующая схема движения транспорта. Две полосы работают в направлении с правого берега на левый, а три полосы – в обратном направлении.

В течение последних пяти лет КП "Киевавтодормост" проводит комплекс работ по эксплуатационному содержанию моста. Предприятие осуществляет круглосуточный контроль за состоянием сооружения и выполняет необходимые технические работы.

Отдельно Кличко напомнил историю с подготовкой к реконструкции моста. По его словам, в 2020 году город уже был готов начать ремонт. Определили подрядчика и подготовили план работ. Но процедура закупки неоднократно оспаривалась участниками в Антимонопольном комитете Украины. Из-за этого решение об определении победителя несколько раз отменяли, и завершить процедуру не удалось.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году торги вообще отменили.

"После этого государство фактически устранило город и взяло проект на себя. В 2023–2024 годах Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области сообщали КГГА о подготовке документации для проведения тендера на разработку научно-проектной документации по реставрации моста. А потом – в 2025 году Агентство проинформировало об отсутствии целевого финансирования для реализации проекта и определения нового заказчика работ. То есть, застопорив на несколько лет работы по восстановлению моста, государство, можно сказать, от них отказалось", – заявил Кличко.

По его словам, сейчас город прорабатывает вопрос определения заказчика работ для разработки научно-проектной документации и дальнейшей реставрации моста. Киев взаимодействует с центральными органами исполнительной власти, в частности с Министерством развития общин и территорий Украины.

Конкретные этапы работ и сроки их выполнения определят после урегулирования организационных вопросов, проведения необходимых процедур и подготовки соответствующего проекта.

