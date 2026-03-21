На левом берегу Киева исчез свет и вода, задерживается движение троллейбусов: что случилось

На левобережье Киева вечером в субботу, 21 марта, начались проблемы с электроснабжением. Это повлияло также на водоснабжение и движение троллейбусов и трамваев.

Видео дня

Частичное отключение света подтвердила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В Telegram-канале КГГА сообщается, что причиной является аварийная ситуация.

"Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения", – заверяли чиновники по состоянию на 22:35.

Добавим: в ДТЭК ориентировочным временем восстановления света указывали 02:21 воскресенья, 22 марта. Это лишь приблизительный срок окончания ремонтных работ, который может корректироваться.

Изменения движения общественного транспорта

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети, как сообщили в "Киевпастрансе", в столице задерживалось движение:

троллейбусов : № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к

: № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к трамваев:№ 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Дополняется...