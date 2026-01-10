На Киевщине заработали первые 7 вагонов несокрушимости: что это и где находятся. Фото

На обесточенной части Киевской области с сегодняшнего дня, 10 января, работают первые так называемые вагоны несокрушимости. Это аналог "Пунктов несокрушимости" ГСЧС – в них можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету и выпить бесплатного чая.

Видео дня

О работе первых семи вагонов несокрушимости рассказали в "Укрзализныце". Предприятие "подставило железное плечо Киевщине", чтобы помочь украинцам пережить период отключений света после последних обстрелов российских оккупантов.

Где и как работают вагоны несокрушимости

В частности, оперативно развернуты первые семь вагонов несокрушимости. Так, три таких вагона есть в Броварах, два в Борисполе и еще два в Василькове, на станции "Васильков-Центр".

"Каждый вагон может одновременно комфортно принять около 40 посетителей", – предупредили железнодорожники. Но это не значит, что людей будут считать на входе и заставлять стоять в очереди в вагон.

Что есть в вагоне несокрушимости

В вагонах несокрушимости можно погреться и попробовать бесплатного согревающего чая. Также здесь есть электричество, чтобы (также бесплатно) зарядить гаджеты, присоединиться к интернету благодаря Starlink и, соответственно, поработать.

Вагоны несокрушимости рассчитаны не только для взрослых, здесь также есть все необходимое для детей. В частности, железнодорожники обеспечили вагоны играми, раскрасками и книгами, а еще здесь можно посмотреть мультики.

Более того, вагоны рассчитаны даже на посетителей с домашними животными. Для "пассажиров" с домашними любимцами железнодорожники "приготовили вкусности в дружественном к животным купе".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщикам за сутки после террористической атаки РФ удалось восстановить подачу тепла в половину домов из тех, что были без отопления. Однако в городе все еще действуют аварийные отключения света.

Сейчас в Киеве работают более 1200 "Пунктов несокрушимости" (еще осенью прошлого года их количество увеличили: почти 200 пунктов обогрева и подзарядки теперь функционируют в торговых центрах столицы).

На соответствующих картах столицы можно найти (нажмите, чтобы перейти) ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!