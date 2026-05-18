На Киевщине в результате ДТП пострадала 18-летняя мотоциклистка. Фото

В городе Переяслав Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai и мотоцикла Musstang. В результате столкновения пострадала 18-летняя водительница мототранспорта, ее госпитализировали с телесными повреждениями.

Видео дня

Об обстоятельствах ДТП сообщили полицейские Киевской области. В правоохранительных органах отметили, что авария произошла в Переяславе на нерегулируемом перекрестке. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители. Следователи уже открыли досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Hyundai во время поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по встречной полосе. "В результате аварии 18-летняя водитель мототранспорта получила телесные повреждения и была госпитализирована", – сообщили в полиции.

Обстоятельства аварии

Полицейские уточнили, что после столкновения девушку доставили в медицинское учреждение. Какой именно характер травм она получила, пока официально не сообщается.

Иногда такие аварии на перекрестках происходят буквально за несколько секунд. Особенно там, где движение не регулируется светофорами. Но пока правоохранители говорят лишь о предварительно установленных обстоятельствах.

Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшей телесные повреждения.

Что известно сейчас

По информации полиции, мотоцикл Musstang двигался во встречном направлении в момент, когда водитель Hyundai выполнял поворот налево. Именно тогда, предварительно, и произошло столкновение.

Правоохранители продолжают устанавливать все детали аварии, а также опрашивают участников и возможных свидетелей ДТП. Окончательные выводы сделают после проведения необходимых следственных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: есть пострадавшие. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!