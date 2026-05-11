Под Киевом пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: есть пострадавшие. Фото

В Бучанском районе Киевской области водитель Ford на скорости выехал на встречную полосу где столкнулся с двумя легковушками. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в воскресенье, 10 мая, в 15:12 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Петропавловская Борщаговка.

"Предварительно известно, что на одной из улиц поселка водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Toyota и Volkswagen", – рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадали водители двух машин – 39-летний автовладелец Volkswagen и 53-летний мужчина, который сидел за рулем Ford. У последнего с помощью прибора Drager обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови.

