В центре Киева на ''Аллее смелости'' установили доску с именем Джо Байдена. Фото

В Печерском районе Киева в понедельник, 20 февраля, установили доску с именем Джо Байдена, которую можно увидеть на "Аллее смелости". Как известно, президент США неожиданно приехал с визитом в столицу Украины.

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Фотография доски была опубликована в социальных сетях. На ней – две важные даты, связанные с нашим государством.

Так, доску с именем 46-го президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена установили на столичной "Аллее смелости" в центре Киева возле Мариинского парка. На ней, кроме имени и фамилии главы США, стоят две даты и подписи к ним:

24.02.2022 – первый звонок;

20.02.2023 – визит.

Отметим, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Предварительно визит американского президента не анонсировался. Слухи о вероятности прибытия высокого гостя циркулировали в Украине с самого утра, когда в столице увидели большой кортеж, однако подтвердили их только фото и видео, на которых Байден почтил память украинских Героев, отдавших жизнь за родную страну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сеть взорвали мемы из-за визита президента США Джо Байдена в Киев. Слухи о том, что американский лидер посетит украинскую столицу, начали появляться утром. В свою очередь, украинцы отреагировали на важный для нашей страны визит фотожабами.

Кроме того, американского лидера назвали "крутым мужиком", а сам его приезд в воюющую столицу страны – смачной оплеухой российскому диктатору Владимиру Путину.

Добавим, что жители государства-террориста России в очередной раз проявили агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению. Истерикой они взорвались из-за визита в Киев президента США Джо Байдена.

Следует отметить, что во время визита президент США анонсировал мощную поддержку Украины.

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