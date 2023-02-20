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В центре Киева на "Аллее смелости" установили доску с именем Джо Байдена. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
4,9 т.
Президент США приехал в Киев с визитом

В Печерском районе Киева в понедельник, 20 февраля, установили доску с именем Джо Байдена, которую можно увидеть на "Аллее смелости". Как известно, президент США неожиданно приехал с визитом в столицу Украины.

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Фотография доски была опубликована в социальных сетях. На ней – две важные даты, связанные с нашим государством.

Так, доску с именем 46-го президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена установили на столичной "Аллее смелости" в центре Киева возле Мариинского парка. На ней, кроме имени и фамилии главы США, стоят две даты и подписи к ним:

  • 24.02.2022 – первый звонок;
  • 20.02.2023 – визит.
В центре Киева на ''Аллее смелости'' установили доску с именем Джо Байдена. Фото
В центре Киева на ''Аллее смелости'' установили доску с именем Джо Байдена. Фото

Отметим, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Предварительно визит американского президента не анонсировался. Слухи о вероятности прибытия высокого гостя циркулировали в Украине с самого утра, когда в столице увидели большой кортеж, однако подтвердили их только фото и видео, на которых Байден почтил память украинских Героев, отдавших жизнь за родную страну.

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