"Мы не забудем их победы": Кличко вручил награды семьям погибших защитников и защитниц Украины. Фото
Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил награды семьям погибших киевлян-защитников Украины. Посмертно медалью "Честь. Слава. Государство" награжден 41 военнослужащий. Из них 7 – Героев Украины.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте. Наши защитники делают все, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов. Среди киевлян-военных ранены. Есть те, кто в плену или пропали без вести. И, к сожалению, есть погибшие герои" Сегодня мы собрались, чтобы почтить память ваших родных и близких, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость. История каждого защитника и каждой защитницы – это история о смелости, самоотверженности и любви к Украине. Ваши родные – настоящие Герои. И мы не забудем их победы и самопожертвования", – отметил мэр столицы.
Он подчеркнул, что столичные власти прилагают все усилия, чтобы комплексно поддерживать семьи погибших защитников.
"Сегодня от общества Киева мы вручаем награды, присвоенные вашим близким за их героизм - медали "Честь. Слава. Государство". К сожалению, посмертно. Эти награды – наша благодарность и чествование подвига наших защитников", – сказал Виталий Кличко.
Город выплачивает материальную помощь, оказывает профессиональную психологическую поддержку. В Киеве есть дополнительные льготы на бесплатное питание для детей в коммунальных учебных заведениях. Также дети ездят на оздоровление и отдых.
Мэр Киева заверил, что город и дальше будет поддерживать семьи погибших Героев.