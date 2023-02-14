''Мы будем отстаивать мнение киевлян'': депутаты ''Евросолидарности'' призвали переименовать Воздухофлотский на проспект Европейского Союза

В Киевсовете депутаты из фракции "Европейская солидарность" призвали прислушаться к предложениям общественности и переименовать "Воздухофлотский проспект" в столице на проспект Европейского Союза. Депутаты отметили, что сохранять откровенно советское название, связанное с войсками страны-агрессора, недопустимо.

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С таким заявлением депутаты из Евролидарности выступили во время заседания экспертной рабочей группы. Они подчеркнули, что следует отблагодарить наших западных партнеров, которые поддерживают Украину в войне против РФ, а также зафиксировать европейские и евроатлантические стремления нашего государства.

"Такие названия как Североатлантический альянс и Европейский Союз – это два названия, которые показывают наш внешнеполитический вектор, который в 2018 году был проголосован Верховной Радой и записан в Конституцию Украины. И поэтому именно на таких названиях будет воспитываться новое поколение, именно такие названия будут показывать путь, который выбрала Украина. Это тот путь, который предоставит нам возможность в будущем чувствовать себя защищенными, стать частью большого европейского общества, уверенно смотреть в демократическое, европейское будущее Украины", - подчеркнула депутат Киевсовета Марина Порошенко.

"Надеюсь, эти названия будут вынесены на голосование киевлян, и они скажут свое окончательное слово", – объясняет Марина Порошенко.

Депутат Киевсовета Динара Габибуллаева после заседания рабочей группы отметила, что экспертный совет нарушил процедуру при принятии решения: "меня очень смущает, что экспертный совет, несмотря на то, что Воздухофлотский проспект откровенно имеет советские корни, в честь красного флота российской армии почему-то вынес относительно того, чтобы вычеркнуть этот проспект из перечня проспектов и улиц, которые были поданы на переименование, за которые уже проголосовал Киевский городской совет".

"Что побуждает их так делать – нам неизвестно. Но мы будем отстаивать мнение киевлян. Потому что мнение киевлян – это действительно самое главное. Были представлены предложения, в том числе и из Европейского Союза, известными дипломатами, общественными деятелями и активистами. И пренебрегать этими предложениями неуместно", – подчеркнула Габибуллаева.

"Мне кажется, что единство в этом процессе самое главное. Все мы за то, чтобы очиститься от всего русского и создавать новую украинскую историю", – отмечает Динара Габибуллаева.

Народный депутат, историк, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечает: "Воздухофлотский проспект – это топоним, который унаследовал современный Киев с советских времен. И, собственно, в рамках деколонизации, которая сейчас происходит в Киеве, стоило Уверен, что окончательное слово в этой дискуссии должны дать именно киевляне".

Историк Александр Палий, участвовавший в заседании, отметил: "Мне кажется, что предложение переименовать Воздухофлотский на Воздухофлотский – это какая-то форма саботажа. Это люди когда не хотят чего-то делать, то начинают саботажем заниматься. То есть это будет выглядеть бессмысленно. По переименованию в честь Европейского Союза Воздухофлотского проспекта идея вполне приемлема".

Как известно, ряд общественных деятелей предлагает переименовать Воздухофлотский проспект в честь Европейского Союза. Среди них – писатель и дипломат Юрий Щербак, экономист Борис Кушнирук, политолог Михаил Басараб, волонтер Мирослав Гай, правозащитник Иосиф Зисельс, а также общественные деятели Михаил Гончар, Андрей Левус, журналист Сергей Квит и дипломат Даниил Лубкивский, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.