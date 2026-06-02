МВД Украины и Испании подписали имплементационный протокол о реадмиссии лиц

В Украину прибыла делегация из Королевства Испания во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом, чтобы обсудить актуальные вызовы безопасности, стоящие перед Украиной и Испанией, а также рассмотрели возможности для углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и правопорядка.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Утром иностранных гостей встретила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко. Она поздравила делегацию и выразила благодарность за поддержку и готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между государствами в вопросах безопасности, защиты граждан и противодействия современным вызовам.

В состав МВД Королевства Испании во главе с Министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомесом вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Директор офиса Министра внутренних дел Королевства Испания Лоренсо Мартинес Руис, Генеральный директор подразделения по вопросам международных отношений и иностранных дел Елена Гарсон Отаменди, Атташе по вопросам внутренних дел в Болгарии, Украине, Албании и Северной Македонии Хуан Мигель Кастилио Альварес, Советник офиса Министра по вопросам Гражданской гвардии Долорес Химено Дуран, Заместитель руководителя подразделения международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Эдуардо Боробио Леон.

В состав МВД Королевства Испании во главе с Министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомесом вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу, Директор офиса Министра внутренних дел Королевства Испания Лоренсо Мартинес Руис, Генеральный директор подразделения по вопросам международных отношений и иностранных дел Елена Гарсон Отаменди, Атташе по вопросам внутренних дел в Болгарии, Украине, Албании и Северной Македонии Хуан Мигель Кастилио Альварес, Советник офиса Министра по вопросам Гражданской гвардии Долорес Химено Дуран, Заместитель руководителя подразделения международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Эдуардо Боробио Леон.

В рамках визита делегация во главе с министром внутренних дел Королевства Испании Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом вместе с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, Председателем Национальной полиции Украины Иваном Выгивским и командующим Национальной гвардии Украины Александром Пивненко почтили память защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства. Делегация возложила цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади в Киеве.

В рамках визита делегация во главе с министром внутренних дел Королевства Испании Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом вместе с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, Председателем Национальной полиции Украины Иваном Выговским и командующим Национальной гвардии Украины Александром Пивненко почтили память защитников и защитниц, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства. Делегация возложила цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади в Киеве.

Во время церемонии участники мероприятия отдали дань уважения украинским героям, которые погибли, защищая страну от российской агрессии с 2014 года. Этот символический жест стал свидетельством поддержки Украины со стороны Испании и солидарности с украинским народом в борьбе за мир и безопасность.

После почтения памяти павших воинов Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с иностранными гостями. Глава ведомства выразил искреннюю благодарность испанским партнерам за неизменную поддержку Украины и всестороннюю помощь, которую Королевство Испания предоставляет нашему государству с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Мы ценим поддержку испанского народа и Правительства Испании. Ваша помощь имеет чрезвычайно важное значение для Украины, особенно в условиях ежедневных вызовов, вызванных российской агрессией", – отметил Министр внутренних дел Украины.

Отдельно Игорь Клименко поблагодарил членов испанской делегации за личный визит в Киев, отметив, что решение приехать в украинскую столицу в условиях постоянной угрозы ракетных атак и воздушных ударов является свидетельством настоящей поддержки.

Во время встречи Игорь Клименко проинформировал испанских коллег о текущей ситуации с безопасностью в Украине и последствиях российской агрессии для гражданского населения и критической инфраструктуры.

Министр отметил, что на прошлой неделе Киев подвергся одному из самых масштабных вражеских ударов за весь период полномасштабной войны. Российские атаки продолжают быть направленными не только против военных объектов, но и против гражданской инфраструктуры. Под постоянной угрозой находятся объекты электро- и теплоснабжения, а в последнее время в перечень целей российской федерации все чаще добавляются и объекты водоснабжения.

Особое внимание Министр обратил на последствия атак по энергетической инфраструктуре столицы в зимний период. По его словам, из-за массированных обстрелов критических объектов без тепла остались около 350 тысяч жителей Киева. Температура воздуха местами опускалась до -25 °C. Однако благодаря слаженным и быстрым действиями подразделений системы МВД, в частности ГСЧС Украины, были развернуты палаточные городки в районах Киева, в которых можно было не только согреться, но и получить психологическую поддержку.

Также Игорь Клименко отметил, что в течение последнего года Россия систематически атакует морские порты и суда, пытаясь сорвать работу логистических маршрутов.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные вызовы безопасности, с которыми сегодня сталкиваются Украина и Испания, вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере безопасности, защиты граждан, противодействия организованной преступности, а также дальнейшее взаимодействие между профильными ведомствами двух стран.

В свою очередь Министр внутренних дел Королевства Испания Фернандо Гранде-Марласка Гомес отметил, что одним из ключевых приоритетов во время полномасштабной войны в Украине остается защита людей. Он отметил, что Испания является одной из стран Европейского Союза, которая активно поддерживает граждан Украины, предоставляя им убежище и доступ к программам социальной поддержки.

Отдельное внимание Министр обратил на последствия атак по энергетической инфраструктуре столицы в зимний период. По его словам, из-за массированных обстрелов критических объектов без тепла остались около 350 тысяч жителей Киева. Температура воздуха местами опускалась до -25 °C. Однако благодаря слаженным и быстрым действиями подразделений системы МВД, в частности ГСЧС Украины, были развернуты палаточные городки в районах Киева, в которых можно было не только согреться, но и получить психологическую поддержку.

Также Игорь Клименко отметил, что в течение последнего года россия систематически атакует морские порты и суда, пытаясь сорвать работу логистических маршрутов.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные вызовы безопасности, с которыми сегодня сталкиваются Украина и Испания, вопросы укрепления международного сотрудничества в сфере безопасности, защиты граждан, противодействия организованной преступности, а также дальнейшее взаимодействие между профильными ведомствами двух стран.

В свою очередь Министр внутренних дел Королевства Испания Фернандо Гранде-Марласка Гомес отметил, что одним из ключевых приоритетов во время полномасштабной войны в Украине остается защита людей. Он отметил, что Испания является одной из стран Европейского Союза, которая активно поддерживает граждан Украины, предоставляя им убежище и доступ к программам социальной поддержки.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность вернуться в безопасную страну. Испания готова помогать Украине не только сегодня, но и в будущем, когда наступит справедливый мир", – отметил Министр внутренних дел Королевства Испания.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам поддержки Украины в условиях войны, развития партнерства между правоохранительными органами и обмена опытом в реагировании на современные угрозы безопасности.

Игорь Клименко отметил, что подразделения системы МВД составляют 20% от всех Сил обороны Украины, в частности это полицейские, нацгвардейцы, пограничники и спасатели, которые выполняют свои функции непосредственно в регионах на линии фронта. Также Глава МВД отметил, что именно эвакуационными группами "Белые ангелы" и "Феникс" осуществляется спасение гражданских из опасных населенных пунктов.

Во время встречи Игорь Клименко отметил, что подразделения системы МВД Украины за годы полномасштабной войны получили уникальный практический опыт, которым готовы делиться с международными партнерами. В частности, речь идет о документировании военных преступлений.

Министр отметил эффективное сотрудничество между Украиной и Испанией в сфере подготовки личного состава. По его словам, ранее военнослужащие Национальной гвардии Украины уже прошли подготовку в одном из учебных центров Королевства Испания.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности воздушного пространства и противодействия незаконному использованию беспилотников. Участники встречи обсудили перспективы формирования общих подходов и правил контроля за оборотом БпЛА в воздушном пространстве Европейского Союза, в частности для предотвращения их использования в преступной деятельности и для других противоправных целей.

Игорь Клименко также подчеркнул, что за годы войны Украина наработала беспрецедентный опыт в сфере защиты критической инфраструктуры, реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий массированных атак:

"Ежедневно наши спасатели работают в условиях, которые ранее были беспрецедентными для большинства стран мира. Именно поэтому украинский опыт сегодня является ценным для международного сообщества".

Отдельно Игорь Клименко отметил, что Украина сегодня обладает одним из крупнейших в Европе парков роботизированной техники, которая используется для разминирования территорий, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий вражеских ударов.

В рамках официальной встречи сторонами был подписан Имплементационный протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Испания к Соглашению между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц.

После встречи испанская делегация посетила место попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Киеве ночью 14 мая 2026 года . В результате этой жестокой атаки погибло 24 человека, из которых 3 детей, 48 были травмированы, среди них – 2 детей. На месте атаки подразделения ГСЧС и Нацполиции спасли 30 граждан, среди них – 1 ребенка.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомес отметил, что это было очередное военное преступление российской федерации. Он сообщил, что МВД Испании сотрудничает с подразделениями МВД Украины, в частности, во время полномасштабной войны в сотрудничестве с экспертами Национальной полиции Украины уже были проведены совместные мероприятия по фиксации военных преступлений России на территории Украины.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Науменко ознакомил коллег из Испании с деятельностью авиационной безопасности МВД продемонстрировал образцы опасных дронов, которые применяет россия против Украины, и рассказал об основных мерах реагирования на угрозы с воздуха:

"Враг постоянно меняет подходы военных действий и применяет гибридные форматы воздушных атак. За 2025 год россия запустила против Украины десятки тысяч дронов различных видов. Например, только за 6 месяцев этого года над нашей территорией было зафиксировано почти 30 тысяч беспилотников типа Шахед и имитаторов Гербера. Именно поэтому развитие беспилотных систем и внедрение современных технологических решений в сфере авиационной безопасности является одним из важнейших направлений деятельности МВД и других подразделений Сил безопасности и обороны Украины. Сейчас в экосистеме МВД применяются сотни различных видов дронов, из них подавляющее большинство украинского производства".

Сергей Науменко подчеркнул, что МВД в своей деятельности внедряет комплекс мер для повышения эффективности подразделений противовоздушной обороны . В частности, осуществляет мониторинг воздушного пространства в режиме реального времени, организует мероприятия электронной борьбы, совершенствует законодательство, трансформирует программы в учебных заведениях системы МВД с учетом современных вызовов, тщательно выбирает и готовит личный состав, реформирует систему закупок в боевых подразделениях.

Делегация МВД Королевства Испании в свою очередь поблагодарила украинских коллег за содержательную встречу, отметили эффективность подразделений авиационной безопасности МВД и проявили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.