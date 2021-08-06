Мост Кличко может получить престижную награду от ЕС в области архитектуры

Знаменитый мост Кличко, который соединяет Владимирскую горку и парк "Крещатый" в Киеве попал в список номинантов Премии Европейского Союза в области современной архитектуры EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. Конкурс поддерживается специальной программой "Креативная Европа".

Об этом сообщается на Facebook странице Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине. Отмечается, что известный столичный проект номинирован в категории "Инфраструктурные объекты".

Кроме знаменитого моста Кличко, отличие ЕС могут получить еще 13 других украинских объектов номинированные в различных категориях. Объявить результаты конкурса должны в 2022 году. Победитель получит 60 тысяч евро.

Видео дня

Отметим, что пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке был построен в 2019 году в сжатые сроки, хотя идеи его построения появились еще после II Мировой войны. Его открыли ко Дню Киева.

Он сразу стал популярным среди киевлян и гостей города за невероятные панорамы столицы и стеклянные вставки, по которому многие боятся пройти. Несмотря на обилие критики, инфраструктурный объект стал одним из самых популярных в столице.

Напомним, пешеходный мост в столице уникален еще и тем, что для его возведения использовали 90% украинских материалов.

Мы надеемся, что столичный мост получит заслуженную награду, а интересных локаций в городе будет появляться еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в столице планируют открыть две станции метро на Виноградарь, достроить Подольско-Воскресенский мост, а также завершить реконструкцию Арсенальной площади.