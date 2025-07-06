В Киеве владелец люксового Bentley Bentayga разбил его через день после покупки. Фото

В Киеве владелец суперлюксового внедорожника Bentley Bentayga разбил его вдребезги на второй день после покупки. Вместе с другом он решил "обмыть" новое авто и сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. Авария произошла в ночь на воскресенье, 6 июля, на Жуковом острове после 23 часов.

Двое мужчин, по словам очевидцев, якобы "обмывали" новое авто и решили отметить это в пляжном клубе Mayachok.

Мужчины сели за руль, предварительно, в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Вместе в авто находились девушки и собачка. Путешествие завершилось в кювете.

Водитель, по словам очевидцев, не справился с управлением, снес трухлявое дерево и авто перевернулось.

К счастью, все, кто находился в салоне внедорожника, уцелели и отделались царапинами.

Водитель, как рассказал очевидец, не понял, что произошло, сказав лишь: "А кто был за рулем?"

Выжил и собачка, но сбежал из-за стресса.

На авто взамен не осталось живого места – через день после регистрации.

Регистрация же настолько свежая, что государственный номер еще не показывает в базах, отмечают СМИ.

Bentley Bentayga – роскошный внедорожник сегмента "суперлюкс", выпускаемый компанией Bentley Motors с 2015 года.

Авто оснащается мощными двигателями, включая 4,0-литровый V8, и имеет разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Автомобиль также известен своим роскошным интерьером и широкими возможностями персонализации.

Стоимость нового такого авто стартует в Украине от 12,4 млн грн за базовую комплектацию.