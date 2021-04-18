В Киеве разбили элитный Porsche за $180 000. Фото ДТП

В Киеве вечером в субботу, 17 апреля, произошло ДТП с участием элитного Porsche Taycan Turbo.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Как видно с фотографий, сделанных на месте аварии, транспортное средство вылетело с проезжей части и врезалось в дерево.

В результате бампер автомобиля сильно повредился. Есть ли в ДТП пострадавшие, неизвестно.

Отметим, что в сети продают нерастаможенную модель разбившегося авто с пробегом в среднем за $180 000.

Так, на сайте AUTO.RIA пригнанный с Польши черный Porsche Taycan Turbo 2020 года выпуска выставлен на продаж по цене $179 900.

Как ранее писал OBOZREVATEL: