Уже заключено 12 договоров аренды: Кличко сказал, сколько стоит поставить киоск в центре Киева

В Киеве состоялись первые электронные аукционы в системе Prozorro. Продажи, предоставляющие предпринимателям право арендовать локации на территории коммунальной собственности города для размещения временных сооружений.

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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с предпринимателями-победителями электронных аукционов. Об этом он рассказал в Telegram и назвал самую высокую месячную стоимость аренды.

По словам Кличко, уже заключено 12 договоров аренды на 5 лет по объектам в Печерском районе. Самая высокая месячная стоимость аренды зафиксирована по локации на улице Бастионной – 203 тысячи грн без НДС.

Кличко отметил, что временные сооружения, которые будут размещаться, должны соответствовать утвержденным архетипам, учитывающим требования к современному внешнему виду, безопасности и упорядоченности городского пространства.

"Готовится следующий этап аукционов – в Оболонском районе. А в течение года реформа должна охватить все районы Киева. Система открытой аренды коммунальных локаций через Prozorro, которую внедряет столица, призвана обеспечить честную конкуренцию, удобные условия для развития бизнеса и увеличение поступлений в городской бюджет. А также поможет упорядочить городскую среду", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.