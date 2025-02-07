Киев увеличил фонд заработной платы педагогов на 2,4 млрд грн: деньги будут выплачиваться в виде премий

Киев продолжает поддержку педагогов и направляет дополнительные 2,4 млрд. грн. на фонд заработной платы. Это позволяет увеличить размер выплат для педагогов и работников учебных заведений в 2025 году.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, пишет Официальный портал Киева.

По поручению Киевского городского головы Департамент образования и науки провел собеседования с руководителями районных управлений образования по финансированию заработных плат и стимулированию работников отрасли.

По результатам расчетов приняли решение повысить зарплаты работникам отрасли примерно на 30% в соответствии с квалификационной категорией.

Уже в январе дополнительные выплаты из фонда оплаты труда получили педагоги в семи районах столицы: Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском. В Печерском районе надбавки пока получили только работники дошкольного и внешкольного образования.

"Образование – это основа развития города, и мы продолжаем работу по обеспечению достойных условий для учителей, воспитателей и всех работников образовательной отрасли. Киев выполняет взятые на себя обязательства, обеспечивая финансирование и поддержку педагогов. К сожалению, мы не можем изменить ставку (это функция государства), поэтому средства будут добавлены в виде премий. Ожидаем, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025 году станут ежемесячными", – подчеркнул Валентин Мондриевский.