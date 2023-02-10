Местное самоуправление стало основой сопротивления Украины: Кличко озвучил результаты исследования о Киевской агломерации

Среди жителей Киевской области возросла поддержка идеи сотрудничества столицы и соседних общин. Это показало социсследование "Мнения и взгляды жителей и жительниц отдельных общин Киевской области и г. Киева о Киевской агломерации" в контексте широкомасштабного российского вторжения".

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Исследование проведено Киевским международным институтом социологии по заказу Программы Совета Европы "Усиление хорошего демократического управления и устойчивости в Украине" и местной ассоциации органов местного самоуправления "Киевская агломерация". А презентация отчета социологического исследования состоялась 10 февраля во время заседания Ассоциации "Киевская агломерация".

Согласно результатам исследования по сравнению с 2020 годом возросла поддержка идеи сотрудничества Киева и соседних общин с 45% до 95%. При этом 73% и 67% опрошенных, соответственно, в Киеве и других общинах Киевской агломерации считают, что от такого сотрудничества выиграют все.

"Исследование показало, что жители понимают, - именно местное самоуправление стало основой сопротивления Украины с начала полномасштабного вторжения России. Сильное самоуправление стало возможным благодаря реформе децентрализации. Теперь важно не допустить сворачивания реформы, не остановиться в развитии местного самоуправления, которое является основой демократии" - отметил во время мероприятия Глава Киевской агломерации, мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что достаточно ожидаем результат, когда больше всего респондентов и респонденток - 52% - считают первоочередной сферой для сотрудничества восстановления разрушенного жилья, коммунальных заведений и инфраструктуры. И подчеркнул, что Киевский городской совет внес уже свой вклад – оказав финансовую поддержку на восстановление территориальных общин Киевской области, подвергшихся значительным разрушениям.

Напомним, что Киевсовет выделил из столичного бюджета 235 млн грн для восстановления территориальных общин Киевской области.

Социсследование показывает и то, как жители общин оценивают готовность реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Лучше всего респонденты и респондентки Киевской агломерации оценили налаженность системы информирования населения в общине (90% считают общину готовой). Мне кажется, что до войны во многих общинах вообще вопрос оповещения не стоял на повестке дня, а сегодня есть куча разнообразных месседжеров и приложений, которые "Позволяют оперативно получать актуальную и полезную информацию. Выходит так, что война помогла нам цифровизироваться. Многие важные и необходимые сервисы для коммуникации с горожанами ввел во время войны и "Киев цифровой"", - добавил Глава Киевской агломерации.

Также прокомментировали результаты исследования Фастовский городской голова Михаил Нетяжук, Немешаевский поселковый председатель Петр Перевозник и Горный сельский голова Роман Дмитриев.

Кроме традиционных вопросов в исследовании, особое внимание уделено вопросам функционирования местного самоуправления в условиях широкомасштабного российского вторжения, состояния дел в общинах, миграции населения и внутренне перемещенных лиц.

Следует отметить, что результаты социологического исследования уже учтены в решениях Общего Собрания ассоциации "Киевская агломерация", в частности, в основных направлениях деятельности Ассоциации и плане деятельности Ассоциации на 2023 год.