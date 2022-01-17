Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз подхватил COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом. Поскольку мэр столицы вакцинирован, он надеется на легкое течение болезни.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram. Мэр Киева отметил, что он самоизолировался и теперь лечится и работает из дома.

"Друзья! Новость для меня неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома."

Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Следуйте правилам", – написал Кличко.