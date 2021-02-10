Малюська рассказал, как рейдеры пытались захватить рынок "Столичный" в Киеве

"Столичный рынок" в Киеве с декабря 2020 года пытаются присвоить рейдеры.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, 14 декабря 2020 года государственный регистратор выбросил из ЕГР информацию о запрете суда на регистрационные действия, а сразу после этого частный нотариус оформил переход контроля за юридическим лицом другому лицу.

"Офис противодействия рейдерству среагировал быстро – уже 15 декабря все вернули как было, а регистратору аннулировали доступ к реестру", – рассказал он.

По словам Малюськи, 17 декабря новый регистратор убрал запрет, нотариус оформил изменения в реестре, а 18 декабря Офис вернул все назад и аннулировал доступ регистратора в реестр.

"Дальше так же по традиционному сценарию заказчики захвата рынка попытались другой путь – привлекли "вип-персону", которая благодаря своему статусу пыталась уговорить меня и коллег прекратить обращать внимание на незаконные регистрационные действия. Не помогло. И дальше пошло уже в стиле начала 90-х", – подчеркнул министр.

По его словам, буквально за считанные часы сначала частный исполнитель (как раньше регистраторы) без всяких оснований просто удалил из реестра прав на недвижимость информацию об аресте суд, а затем частный нотариус оформил переход собственности на недвижимость на "добросовестного" нового владельца, а затем и следующую аренду имущества другому лицу.

"Особенно интересовало на что надеялись частный исполнитель, государственный регистратор и (в меньшей степени) нотариус? Заработать деньги и оставить профессию? Позже стало понятнее – они надеялись на "випа", который перешел от уговариваний к грубым запугиваниям. Короче говоря, частному исполнителю и государственному регистратору доступ к ДРРП мы аннулировали, а нотариуса отправили "отдохнуть" от операций с недвижимостью на три месяца. Дальше пошло еще интереснее – кучу денег неудачные воры рынка вложили в медиаатаку", – заявил министр.

При этом Малюська отметил, что в этом деле выступает исключительно за законное урегулирование и не отстаивает ничьи интересы.

"В реальности черт знает, кто реальный владелец/бенефициар рынка. Он (и это реально странно) не выходил на связь и не пытался себя защитить, включив другого "випа". Недостатком мифа было то, что он не имел окончания – возможно Иванющенко действительно конечный владелец и (если так) вероятно он получил этот рынок коррупционным путем, но почему рынок нужно отобрать и отдать другим "беспредельщикам", а не, например, государству, осталось вне всякого объяснением", – отметил министр.

По его словам после неудачной попытки "переписать" рынок под себя были наняты "титушки", "которые пикетировали здание Минюста, вели нецензурно, пытались запугать работников и мешали работать несколько дней" и представились "Правым сектором".

"Ну и дальше несколько десятков титушек нашли мой дом и своими факелами, криками и скандированием матов сильно напугали всех моих соседей и детей, которые были дома (факелы у ворот на фото выглядят ярко). Мораль этой истории такова: отдельные элементы диких девяностых, которые казались уже давно забытыми, все еще живы. И с этим надо что-то срочно делать", – резюмировал министр.