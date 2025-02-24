Люди несут цветы и зажигают свечи: в Киеве чтят память защитников Украины. Фото и видео

Три года назад, 24 февраля 2022 года, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, начав полномасштабное вторжение. В третью годовщину великой войны в Киеве на Майдане Незалежности жители и гости столицы чтят память о погибших украинских защитниках.

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Люди несут цветы и зажигают свечи в знак светлой памяти о тех, кто отдал жизнь за независимость Украины. OBOZ.UA собрал щемящие кадры с Майдана Незалежности.

Здесь горят сотни свечей, а поток людей не уменьшается. Сюда идут дети и взрослые, военные, киевляне и гости. Они устанавливают лампадки со свечами, взывая на колени в знак памяти о погибших.

Каждый огонек — память о Герое, который самоотверженно боролся за мирное и свободное будущее Украины, отдав за это свою жизнь.

Каждая зажженная свеча является символом единения украинцев, а также поддержки родных погибших, проявлением уважения к их жертве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лиссабоне устроили акцию в поддержку Украины к третьей годовщине полномасштабной войны. На площади Муниципалитета 23 февраля собрались сотни украинцев. Участники скандировали "Слава Украину" и "Героям Слава", принесли с собой плакаты и украинские флаги. Память жертв войны почтили минутой молчания.

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