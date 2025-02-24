С сине-желтыми флагами и патриотическими лозунгами: в Лиссабоне устроили акцию в поддержку Украины к третьей годовщине полномасштабной войны

В Лиссабоне, столице Португалии, состоялась акция в поддержку Украины, приуроченная к третьей годовщине начала полномасштабного российского вторжения. На площади Муниципалитета 23 февраля собрались сотни украинцев.

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Об этом сообщила журналистка OBOZ.UA Ирэна Ремик Калдаш. Она проживает в Лиссабоне более 12 лет, и в мирном митинге участвовала вместе со своей дочерью.

Участники скандировали "Слава Украине" и "Героям Слава", принесли с собой плакаты и украинские флаги. Память жертв войны почтили минутой молчания.

Как передает Região de Lisboa, мэр Лиссабона Карлос Моэдас выразил непоколебимую поддержку Украине, солидарность с украинским народом. Он подчеркнул важность свободы и демократии.

"Жители Лиссабона всегда были на вашей стороне, и мы никогда не забудем эту борьбу", – заверил он.

На балконе мэрии как символ поддержки сотрудники вывесили украинский флаг. Посол нашей страны Марина Михайленко поблагодарила за неизменную солидарность Португалии. Она отметила, что украинцы сражаются за "право жить в своей стране".

Участники акции площади Муниципалитета исполнили национальный гимн, читали украинские стихи и пронесли большой сине-желтый флаг по улицам.

Украинская община Португалии организовала аналогичные мероприятия и в нескольких других городах, включая Порту, Коимбру и Фару, в рамках глобальной акции в поддержку Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский поделился знаковым видео о широкомасштабной российско-украинской войне. Он поблагодарил военных и неравнодушных граждан, которые помогают нашей стране и стоят на ее защите.

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