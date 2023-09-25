Лишение общин военного НДФЛ негативно отразится на их жизнеобеспечении, – Кличко

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко подчеркнул, что лишение общин военного НДФЛ негативно отразится на жизнеобеспечении городов и поселков. Особенно во время подготовки к отопительному сезону

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Киев". Напомним, соответствующий законопроект парламент недавно принял в первом чтении.

"Крайне сложно будет тем городам, поселкам и селам, где не работает производство и критическая экономическая ситуация. Именно там военный НДФЛ составляет важную часть местного бюджета. Изъятие этого налога негативно отразится на жизнеобеспечении этих общин, особенно во время подготовки к отопительному сезону, - отметил он. мэр Киева. - Также у общин уже не будет возможности помогать военным. В частности, к нам часто обращаются командиры разных подразделений за помощью и мы не отказываем никому. Помогаем чем можем", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева напомнил, что столица постоянно увеличивает помощь защитникам Украины. Город с февраля 2022 года уже направил более 4,6 млрд грн в поддержку военных. Из них почти 3,5 млрд грн – в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей, зарегистрированных в Киеве, выполняющих сегодня боевые задания на передовой. Более 700 млн грн – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн было направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей.

Киевсовет на этот год в поддержку военных предусмотрел в общей сложности 5 млрд грн. Также дополнительно передали из бюджета столицы – в виде субвенции Министерству обороны, Генштаба, нашим военным, 300 миллионов гривен. Эти средства пойдут на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и прочее необходимое украинским бойцам на передовой.