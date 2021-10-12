Золотые ворота в Киеве попали в рейтинг лучших районов мира

Территория возле Золотых ворот в Киеве попала в рейтинг 49 лучших районов мира. Столичная локация оказалась на 16 месте.

Об этом написал британский журнал Time Out. Авторы статьи отметили, что улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Гончара "в самом сердце Старого Киева меняются со скоростью метеорита".

"Там, где когда-то был великолепный вход в средневековый Киев, теперь вы найдете очаровательный район, источающий энергию и творчество… Территория вокруг Золотых Ворот сейчас переполнена модными барами, стрит-артом, скрытыми кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, вызывающими ностальгию", – написал британский журнал.

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Кроме того, авторы рейтинга посоветовали посетить местный ресторан ZigZag чтобы попробовать Яйца Бенедикт, а также выпить кофе в Kashtan Coffee, рядом с большой клеткой с тремя старыми воронами, которые "очаровывали посетителей более 15 лет".

Кроме того, была оценена архитектура Дома актера, а также уделено внимание вечеринкам на улице Рейтерской.

В опросе приняли участие 27 тысяч горожан разных городов мира.

Золотые ворота – это памятник оборонного зодчества Киевской Руси времен Ярослава Мудрого. Служили главным въездом в киевский Верхний город с южной стороны. Сегодня это место привлекает многочисленных туристов и киевлян.

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