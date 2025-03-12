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"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

Мария Шевчук
Жизнь столицы
3 минуты
60
'Зимнюю страну' на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

Юбилейный зимний сезон на ВДНХ завершился. В этом году "Зимняя страна" уже в десятый раз принимала гостей на территории Экспоцентра. За три месяца комплекс посетили 1 139 605 гостей.

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Главные цифры сезона

  • На 74 тысячи больше посетителей на "Зимней стране" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Около 42 тысяч гостей провели первый весенний уикенд на ВДНХ и вместе отдали дань народным традициям, отпраздновав Масленицу.
  • 635 детей, включая детей украинских железнодорожников, которые сейчас защищают страну, бесплатно посетили праздничные локации "Зимней страны".
  • 221 бездомное животное нашло приют во время проведения благотворительного фестиваля по адопции беспризорных животных Adopt Me Days.
"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

"Этот сезон был особенным прежде всего из-за атмосферы единства и стремления людей, несмотря ни на что, подарить детям нормальное детство, а себе – хотя бы немного позитива и беззаботности. Мы видим, как украинцы ценят традиции, радуются зимним праздникам и поддерживают хорошие инициативы. Это очень вдохновляет делать что-то новое", – подчеркивает директор по развитию ВДНХ Евгений Мушкин.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

В юбилейный сезон "Зимней страны" любимыми локациями гостей ВДНХ остались экстремальные аттракционы и каток. Однако понравились посетителям и новые форматы – в частности, в "Оранжерее чар" за три месяца фестиваля было проведено 86 культурных событий, например чаепития с обсуждением актуальных тем, познавательные квесты для маленьких исследователей, занятия йогой, арт- и звуковая терапия, мастер-классы по соломоплетению и магии свечеварения, уроки живописи, лекции о взаимодействии с растениями и другие. А в течение благотворительной инициативы с PEN Ukraine было собрано около 800 книг для библиотек в наиболее пострадавших от войны регионах.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

С 7 декабря по 26 февраля в первом павильоне ВДНХ в рамках государственной инициативы "Спорт для всех" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины работал крытый скейт-парк. Особенностью площадки стала зона с шестью ступенями, напоминающая знаменитую лестницу на Почтовой площади, где традиционно собираются столичные скейтеры. Посещение парка было абсолютно бесплатным, им воспользовались почти 6000 человек.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

Самым инстаграмным местом юбилейного сезона стала новая локация – "Теплая аллея". На ней были сделаны тысячи фотографий и сторис для соцсетей.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

На центральной площади ВДНХ в течение сезона провели 8 музыкально-интерактивных и 14 фольклорных представлений, а также 162 флешмоба Снеговиков. Всего за создание праздничного настроения у гостей "Зимней страны" отвечали 32 анимационных персонажа. Все спектакли и анимация были бесплатными для гостей ВДНХ.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

Средний чек при посещении юбилейной "Зимней страны" составлял около 1300 грн на семью, что на 40% больше по сравнению с прошлым зимним сезоном.

По результатам опросов, 69% посетителей оценили юбилейный сезон в 5 баллов и назвали полностью соответствующим их ожиданиям; 74% гостей ответили, что стали счастливее после дня, проведенного в "Зимней стране", а еще 96% посетителей готовы рекомендовать ВДНХ своим друзьям и вернуться в следующем году.

"Зимнюю страну" на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото