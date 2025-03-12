'Зимнюю страну' на ВДНХ в Киеве посетили более 1 млн украинцев: сказочные фото

Юбилейный зимний сезон на ВДНХ завершился. В этом году "Зимняя страна" уже в десятый раз принимала гостей на территории Экспоцентра. За три месяца комплекс посетили 1 139 605 гостей.

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Главные цифры сезона

На 74 тысячи больше посетителей на "Зимней стране" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 42 тысяч гостей провели первый весенний уикенд на ВДНХ и вместе отдали дань народным традициям, отпраздновав Масленицу.

и вместе отдали дань народным традициям, отпраздновав Масленицу. 635 детей , включая детей украинских железнодорожников, которые сейчас защищают страну, бесплатно посетили праздничные локации "Зимней страны" .

, включая детей украинских железнодорожников, которые сейчас защищают страну, . 221 бездомное животное нашло приют во время проведения благотворительного фестиваля по адопции беспризорных животных Adopt Me Days.

"Этот сезон был особенным прежде всего из-за атмосферы единства и стремления людей, несмотря ни на что, подарить детям нормальное детство, а себе – хотя бы немного позитива и беззаботности. Мы видим, как украинцы ценят традиции, радуются зимним праздникам и поддерживают хорошие инициативы. Это очень вдохновляет делать что-то новое", – подчеркивает директор по развитию ВДНХ Евгений Мушкин.

В юбилейный сезон "Зимней страны" любимыми локациями гостей ВДНХ остались экстремальные аттракционы и каток. Однако понравились посетителям и новые форматы – в частности, в "Оранжерее чар" за три месяца фестиваля было проведено 86 культурных событий, например чаепития с обсуждением актуальных тем, познавательные квесты для маленьких исследователей, занятия йогой, арт- и звуковая терапия, мастер-классы по соломоплетению и магии свечеварения, уроки живописи, лекции о взаимодействии с растениями и другие. А в течение благотворительной инициативы с PEN Ukraine было собрано около 800 книг для библиотек в наиболее пострадавших от войны регионах.

С 7 декабря по 26 февраля в первом павильоне ВДНХ в рамках государственной инициативы "Спорт для всех" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины работал крытый скейт-парк. Особенностью площадки стала зона с шестью ступенями, напоминающая знаменитую лестницу на Почтовой площади, где традиционно собираются столичные скейтеры. Посещение парка было абсолютно бесплатным, им воспользовались почти 6000 человек.

Самым инстаграмным местом юбилейного сезона стала новая локация – "Теплая аллея". На ней были сделаны тысячи фотографий и сторис для соцсетей.

На центральной площади ВДНХ в течение сезона провели 8 музыкально-интерактивных и 14 фольклорных представлений, а также 162 флешмоба Снеговиков. Всего за создание праздничного настроения у гостей "Зимней страны" отвечали 32 анимационных персонажа. Все спектакли и анимация были бесплатными для гостей ВДНХ.

Средний чек при посещении юбилейной "Зимней страны" составлял около 1300 грн на семью, что на 40% больше по сравнению с прошлым зимним сезоном.

По результатам опросов, 69% посетителей оценили юбилейный сезон в 5 баллов и назвали полностью соответствующим их ожиданиям; 74% гостей ответили, что стали счастливее после дня, проведенного в "Зимней стране", а еще 96% посетителей готовы рекомендовать ВДНХ своим друзьям и вернуться в следующем году.