Жителям Киева предложили переименовать еще 27 улиц: как принять участие
Киевсовет начал принимать предложения по переименованию еще 27 улиц в столице, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Их можно отправить до 7 февраля
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации городских объектов.
"Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", – говорится в сообщении.
Полный перечень городских объектов, которые планируется переименовать:
Святошинский район:
- улица Александра Блока;
- улица Николая Краснова;
- улица Спартаковская;
- парк имени Генерала Потапова;
- сквер имени Феодоры Пушиной.
Деснянский район:
- переулок Ватутинский;
- улица Маяковского.
Печерский район:
- улица Драгомирова;
- улица Салтыкова-Щедрина.
Дарницкий район:
- переулок Крылова 1;
- переулок Крылова 2;
- переулок Крылова 3;
- парк "Таращанец";
- сквер Трудовой славы.
Шевченковский район:
- улица Лермонтовская;
- улица Отто Шмидта;
- парк имени А. С. Пушкина;
- сквер имени Чкалова.
Соломенский район:
- улица Воздухофлотская;
- проспект Воздухофлотский;
- улица Пржевальского.
Подольский район:
- проспект Правды.
Оболонский район:
- улица Совхозная.
Днепровский район:
- улица Майская;
- улица Бажова;
- улица Комбинатная.
Голосеевский район:
- улица Гвардейская.
Предложения по переименованию принимают до 7 февраля текущего года по электронному адресу: [email protected].
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.
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