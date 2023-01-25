Жителям Киева предложили переименовать еще 27 улиц: как принять участие

Киевсовет начал принимать предложения по переименованию еще 27 улиц в столице, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Их можно отправить до 7 февраля

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации городских объектов.

"Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", – говорится в сообщении.

Полный перечень городских объектов, которые планируется переименовать:

Святошинский район:

улица Александра Блока;

улица Николая Краснова;

улица Спартаковская;

парк имени Генерала Потапова;

сквер имени Феодоры Пушиной.

Деснянский район:

переулок Ватутинский;

улица Маяковского.

Печерский район:

улица Драгомирова;

улица Салтыкова-Щедрина.

Дарницкий район:

переулок Крылова 1;

переулок Крылова 2;

переулок Крылова 3;

парк "Таращанец";

сквер Трудовой славы.

Шевченковский район:

улица Лермонтовская;

улица Отто Шмидта;

парк имени А. С. Пушкина;

сквер имени Чкалова.

Соломенский район:

улица Воздухофлотская;

проспект Воздухофлотский;

улица Пржевальского.

Подольский район:

проспект Правды.

Оболонский район:

улица Совхозная.

Днепровский район:

улица Майская;

улица Бажова;

улица Комбинатная.

Голосеевский район:

улица Гвардейская.

Предложения по переименованию принимают до 7 февраля текущего года по электронному адресу: [email protected].

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.

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