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Жителям Киева предложили переименовать еще 27 улиц: как принять участие

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Киевсовет предложил дерусифицировать еще 27 улиц

Киевсовет начал принимать предложения по переименованию еще 27 улиц в столице, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Их можно отправить до 7 февраля

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации городских объектов.

"Киевский городской совет собирает предложения по переименованию еще 27 улиц, переулков, проспектов, парков и скверов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами", – говорится в сообщении.

Полный перечень городских объектов, которые планируется переименовать:

Святошинский район:

  • улица Александра Блока;
  • улица Николая Краснова;
  • улица Спартаковская;
  • парк имени Генерала Потапова;
  • сквер имени Феодоры Пушиной.

Деснянский район:

  • переулок Ватутинский;
  • улица Маяковского.

Печерский район:

  • улица Драгомирова;
  • улица Салтыкова-Щедрина.

Дарницкий район:

  • переулок Крылова 1;
  • переулок Крылова 2;
  • переулок Крылова 3;
  • парк "Таращанец";
  • сквер Трудовой славы.

Шевченковский район:

  • улица Лермонтовская;
  • улица Отто Шмидта;
  • парк имени А. С. Пушкина;
  • сквер имени Чкалова.

Соломенский район:

  • улица Воздухофлотская;
  • проспект Воздухофлотский;
  • улица Пржевальского.

Подольский район:

  • проспект Правды.

Оболонский район:

  • улица Совхозная.

Днепровский район:

  • улица Майская;
  • улица Бажова;
  • улица Комбинатная.

Голосеевский район:

  • улица Гвардейская.

Предложения по переименованию принимают до 7 февраля текущего года по электронному адресу: [email protected].

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.

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