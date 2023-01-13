В Киеве выбрали названия двух станций метро и нескольких улиц: известны подробности

В Киеве закончилось электронное голосование по переименованию двух станций столичного метрополитена. Кроме того, были выбраны названия для нескольких улиц города.

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Об этом сообщает издание "Телеграф". Отдать свой голос можно было в приложении "Киев Цифровой".

Так, предложение переименовать станцию метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую" поддержали 76% граждан, принявших участие в опросе. За то, чтобы станция "Площадь Льва Толстого" получила название "Площадь Украинских Героев", проголосовало 83%. Кроме того, пользователи поддержали и переименование улицы Льва Толстого в гетмана Павла Скоропадского.

Также 88% опрошенных отдали голоса за новое название для бульвара Перова – Воскресенский проспект и столько же за переименование проспекта Освободителей в Георгия Нарбута, украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств. 90% пользователей, принявших участие в голосовании, выбрали новое название для будущей станции метро "Варшавская" вместо "Проспекта Правды".

Следует добавить, что только 26% киевлян проголосовали за переименование улицы Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко. Из-за низкой поддержки новое название считается не принятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Киевсовета в четверг, 8 декабря, во время заседания приняли решение о переименовании 32 улиц, переулков и бульваров. В частности, бульвар Дружбы Народов теперь называется бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

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