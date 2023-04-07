Жителям Киева предложили переименовать еще 27 городских объектов: как проголосовать

В приложении "Киев Цифровой" стартовало рейтинговое электронное голосование по переименованию 27 городских объектов. Отдать свой голос можно до 16 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс дерусификации.

"В приложении "Киев Цифровой" стартовало рейтинговое электронное голосование по переименованию еще 27 городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами. Голосование продлится до 16 апреля", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, среди прочего пользователям приложения, в частности, предложили выбрать новые названия для проспектов Воздухофлотского и Правды, парка имени Генерала Потапова, скверов имени Чкалова и Трудовой славы. Окончательное решение после рассмотрения результатов голосования примут депутаты Киевсовета.

"В Киеве нет места топонимическим названиям, которые увековечивают представителей и события государства, которое начало полномасштабную войну против Украины, и осуществляет геноцид нашего народа", – подчеркнул заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

Для того чтобы проголосовать в приложении "Киев Цифровой":

выбирайте "Электронная демократия" ⟶ "Опрос";

просматривайте список названий и нажмите "Проголосовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается дерусификация столичных топонимов. 23 марта депутаты Киевсовета переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией.

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