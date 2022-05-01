Жителей Киевщины призвали воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни

Жителей Киевской области призвали воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Это продиктовано соображениями безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Саперы продолжают разминирование территории региона.

"Киевская областная военная администрация (КОВА) призывает всех жителей Киевщины воздержаться от посещения кладбищ во время поминальных дней. Спасатели делают все возможное, чтобы разминировать кладбища как можно быстрее. Берегите себя и избегайте массовых скоплений людей на период поминальных дней", – сообщили в пресс-службе.

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В полиции отметили, что на освобожденных от оккупантов территориях пиротехники до сих пор находят десятки тысяч взрывоопасных предметов, в том числе на территории кладбищ. Работы по разминированию территории региона все еще продолжаются.

Напомним, в Ирпене Киевской области в воскресенье, 1 мая, перекрыли проезд для транспорта на кладбища. Ветеранов и людей с инвалидностью призвали оставаться дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.