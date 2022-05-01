В Ирпене закрыли проезд для автомобилей на кладбища. Видео

В Ирпене Киевской области в воскресенье, 1 мая, перекрыли проезд для транспорта на кладбища. Ветеранов и людей с инвалидностью призвали оставаться дома.

Об этом сообщил Телеканал Киев. Такое решение было принято из соображения безопасности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уважаемые жители общины, проходят поминальные дни на нашем кладбище в Ирпене. Хотим всех предупредить – сегодня (1 мая – Ред.) на кладбище 100% закрыт проезд в связи с военным положением. Инвалидов и ветеранов попросим сегодня не посещать кладбище, потому что добраться к могилам вам буде очень тяжело", – говорится в сообщении.

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Напомним, украинцев призвали воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни. Это связано с риском обстрелов со стороны российских оккупантов, кроме того, сегодня даже освобожденные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители и спасатели продолжают работу по разминированию территории от взрывоопасных "сюрпризов", оставленных оккупантами. В частности, на одном из кладбищ саперы обезвредили 13 растяжек.