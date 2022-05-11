Жителей Киева призвали сминать мусор: названа причина

В Киеве городские власти призвали жителей сминать мусор. Это позволит коммунальщикам упростить вывоз бытовых отходов.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. Ежедневно в столице курсирует до 115 мусоровозов.

"Мы призываем горожан максимально уменьшать объемы бытовых отходов: сминать или спрессовывать бумажную, пластиковую и другую упаковку и жестяные банки. Это упростит работу перевозчикам мусора, которые в условиях военного положения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на уменьшение количества работников", – отметил Поворозник.

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В КГГА напомнили, что в Киеве вывезли более 1,5 тысячи кубометров строительных отходов с территорий жилых домов, подвергшихся разрушениям в результате вражеских обстрелов.

Напомним, ранее в Киеве несмотря военное положение и российскую агрессию коммунальщики продолжают в штатном режиме вывозить мусор. При этом жителей города призвали выбрасывать, в первую очередь, органику.

Как писал OBOZREVATEL, жителей и гостей Киева призвали соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Машины нарушителей будут эвакуированы.