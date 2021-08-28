Жара пойдет на спад, но не сразу: синоптики дали детальный прогноз погоды в Киеве на сентябрь

В Киеве на протяжении сентября ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. В среднем температура будет +20.

Об этом сообщил портал AccuWeather. В конце месяца столбик термометра опустится до +14.

Так, первые дни осени, 1-2 сентября, согласно прогнозам синоптиков, может нас встретить дождями и прохладой. В частности, в среду осадки возможны ближе к обеду, а в четверг – утром и днем. Последние три дня недели – без дождей, переменная облачность. Температура воздуха 1 сентября +23, и до конца недели опустится до +18.

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Вторая неделя первого месяца осени, с 5 по 11 сентября, будет преимущественно без дождей, но иногда солнце будет скрываться за облаками. Кратковременные осадки возможны только 8 сентября. Температура воздух в среднем будет +18… +20.

С 12 по 18 сентября, согласно прогнозу синоптиков, в основном будет солнечно и по-осеннему тепло, без дождей. В среднем температура в течение недели будет +18… +20.

С 19 по 25 сентября осень начнет проявлять себя более активно. Если первая половина недели будет солнечной, +19… +20, то уже с пятницы и до конца недели ожидаются дожди, а в воскресенье грозы, +18… +19.

Несмотря на то, что с 26 по 30 сентября включительно, осадков не прогнозируют, температура воздуха в среднем составит +13… +14, а по ночам +5… +6.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украина в воскресенье, 29 августа, местами будет жаркой до +34. При этом в регионах пройдут дожди, на дорогах – туман.