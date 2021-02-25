В Киеве началась вакцинация от COVID-19

В Киеве в четверг, 25 февраля, начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, первым прививку получил заведующий отделением реанимации интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко.

По словам врача, побороть болезнь можно только с помощью массовой вакцинации населения.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины выделило для Киева 42 600 доз вакцин производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) от коронавируса.

Для этого в Киеве сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад уже прошли и продолжают проходить соответствующее обучение по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Кроме того, подготовлены 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Первыми будут вакцинированы медики – списки тех, кто получат прививки в первую очередь, уже верифицированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах (Киевская область) 24 февраля, началась вакцинация от COVID-19 привезенным в Украину препаратом производства Oxford /AstraZeneca (Covishield).