Защищал Украину с 2014: на фронте погиб ультрас киевской 'Оболони' Павел Ведибида. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из столицы – старший лейтенант Павел Ведибида. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Оболонь" Киев.

"На фронте погиб представитель ультрас киевской "Оболони". 13 ноября 2024 года погиб герой Украины, старший лейтенант Павел Ведибида, позывной "Оболончик". Он отдал жизнь за независимую Украину в бою под Часовым Яром, Донецкой области", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был участником боевых действий с 2014 года, в том числе в составе ДУК ПС, обороняя Савур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТрО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещиевки и обороне Часова Яра.

"Основатель Оболонского отделения "Правого сектора" и движения ультрас "Оболонь". Активный участник Майдана. Его девиз: "Обретешь Украинское государство или погибнешь в борьбе за него". Павел был легендой, бессмертным и стальным в своей верности Родине. Воин на щите!" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр в больнице имени Мечникова от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный с Киевщины Илья Курдыбан. Сердце защитника Украины остановилось 14 ноября.

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