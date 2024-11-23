Война забирает лучших: стало известно о смерти военного из Киевской области Ильи Курдыбана. Фото

В городе Днепр в больнице имени Мечникова от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевщины Илья Курдыбан. Сердце защитника Украины остановилось 14 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады.

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: младшим сержантом Ильей Курдыбаном (1994 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в механизированном батальоне одной из воинских частей. Герой скончался 14 ноября в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от полученных при выполнении боевого задания ранений.

"Наш воин был верен военной присяге и украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Антон Степаненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 ноября.

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