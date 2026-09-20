Закройте окна: жителей Киева предупредили о задымлении

В Киеве из-за пожаров в Киевской области может наблюдаться задымление и ощущаться запах гари. Это касается правобережной части столицы.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В случае появления запаха дыма в КГГА советуют закрыть окна, по возможности меньше находиться на улице и воздержаться от интенсивных физических нагрузок под открытым небом.

В то же время данные датчиков мониторинга свидетельствуют о том, что на юго-западных окраинах Киева состояние воздуха в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Показатели находятся в пределах нормы, поэтому для большинства людей угрозы для здоровья нет. В то же время у людей, чувствительных к загрязнению воздуха, а также у тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы, может возникать незначительный дискомфорт.

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